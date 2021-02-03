Південний ГЗК закрив агломераційний цех

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК) ліквідовував агломераційний переділ. Закриття виробництва затвердила Наглядова рада підприємства у вересні 2020 року.

Агломераційний цех припинив випуск залізорудної сировини в жовтні 2019 року. Причина – консервація доменного переділу на Дніпровському металургійному заводі. Південний ГОК поставляв на підприємство 95% випущеного агломерату.

З урахуванням довгострокових планів розвитку наглядова рада комбінату вирішила не поновлювати роботу цеху. Співробітників перевели на роботу в інші структурні підрозділи.

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На рішення про зупинення роботи цеху вплинуло також техногенне навантаження агловиробництва на довкілля. Після закриття цеху комбінат на 96% скоротив кількість викидів забруднювальних речовин в атмосферу. Йдеться про пил, оксид вуглецю, діоксид азоту і сірку. Тим самим в Кривому Розі поліпшиться екологічна ситуація.

У майбутньому на місці агломераційного цеху планується побудувати фабрику грудкування. Мета – випуск DR окатишів із вмістом заліза понад 67%.

— Ліквідація агломераційного переділу на Південному комбінаті – це передусім дотримання законодавства України про перехід до європейських екологічних стандартів. Важливо, щоб підприємство випускало високомаржинальну продукцію з мінімальними наслідками для природного довкілля. Закриття цеху – крок на шляху до створення екологічно чистого підприємства, — прокоментував генеральний директор АТ ПГЗК Костянтин Федин.

Джерело: uaprom.info

Фото: uaprom.info