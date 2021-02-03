Південний ГЗК закрив агломераційний цех

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК) ліквідовував агломераційний переділ. Закриття виробництва затвердила Наглядова рада підприємства у вересні 2020 року.
Агломераційний цех припинив випуск залізорудної сировини в жовтні 2019 року. Причина – консервація доменного переділу на Дніпровському металургійному заводі. Південний ГОК поставляв на підприємство 95% випущеного агломерату.
З урахуванням довгострокових планів розвитку наглядова рада комбінату вирішила не поновлювати роботу цеху. Співробітників перевели на роботу в інші структурні підрозділи.
На рішення про зупинення роботи цеху вплинуло також техногенне навантаження агловиробництва на довкілля. Після закриття цеху комбінат на 96% скоротив кількість викидів забруднювальних речовин в атмосферу. Йдеться про пил, оксид вуглецю, діоксид азоту і сірку. Тим самим в Кривому Розі поліпшиться екологічна ситуація.
У майбутньому на місці агломераційного цеху планується побудувати фабрику грудкування. Мета – випуск DR окатишів із вмістом заліза понад 67%.
— Ліквідація агломераційного переділу на Південному комбінаті – це передусім дотримання законодавства України про перехід до європейських екологічних стандартів. Важливо, щоб підприємство випускало високомаржинальну продукцію з мінімальними наслідками для природного довкілля. Закриття цеху – крок на шляху до створення екологічно чистого підприємства, — прокоментував генеральний директор АТ ПГЗК Костянтин Федин.
Джерело: uaprom.info
Фото: uaprom.info