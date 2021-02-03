Южный ГОК закрыл агломерационный цех

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) ликвидировал агломерационный передел. Закрытие производства утвердил Наблюдательный совет предприятия в сентябре 2020 года.

Агломерационный цех прекратил выпуск железорудного сырья в октябре 2019 года. Причина – консервация доменного передела на Днепровском металлургическом заводе. Южный ГОК поставлял на предприятие 95% выпущенного агломерата.

С учетом долгосрочных планов развития наблюдательный совет комбината решил не возобновлять работу цеха. Сотрудников перевели на работу в другие структурные подразделения.

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На решение об остановке цеха повлияла также техногенная нагрузка аглопроизводства на окружающую среду. После закрытия цеха комбинат на 96% сократил выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, улучшив тем самым экологическую ситуацию в Кривом Роге. Речь идет о пыли, оксиде углерода, диоксиде азота и сере.

В будущем на месте агломерационного цеха планируется построить фабрику окомкования. Цель – выпуск DR окатышей с содержанием железа более 67%.

— Ликвидация агломерационного передела на Южном комбинате — это, в первую очередь, соблюдение законодательства Украины о переходе к европейским экологическим стандартам. Важно, чтобы предприятие выпускало высокомаржинальную продукцию с минимальными последствиями для окружающей природной среды. Закрытие цеха – шаг на пути к созданию экологически чистого предприятия, — прокомментировал генеральный директор АО ЮГОК Константин Федин.

Источник: uaprom.info

Фото: uaprom.info