Керівництво Південного гірничо-збагачувального комбінату планує відремонтувати всі технологічні секції на двох фабриках до 2022 року.

На другій рудозбагачувальній фабриці Південного ГЗК капітально відремонтували технологічну секцію №13. Це один з наймасштабніших інвестиційних проектів цього року: в модернізацію об’єкта комбінат вклав майже 400 млн грн. Всі технологічні секції на двох фабриках планують модернізувати до 2022 року.

Оновлення секції розпочали восени минулого року. За час ремонту майже на всіх технологічних ділянках встановили нове обладнання. Серед новинок – високоефективні гідроциклони від світового виробника – компанії Multotec.

Їх використання в технології збагачення дозволяє найбільш ефективно виділяти з сировини залізо, що покращує якість готової продукції – залізорудного концентрату. Також відремонтували залізобетонні конструкції, замінили дах основного корпусу фабрики. Технологічний персонал тепер працює в більш безпечних і комфортних умовах.

Читайте: Космічний R&D центр FireFly Aerospace в Дніпрі відзначить свою першу річницю

– У 2019 році ми реалізуємо масштабну інвестиційну програму. На ремонти та будівництво нових об’єктів виділимо близько 2,5 млрд грн. Щорічно значну частину коштів ми використовуємо для модернізації збагачувальних фабрик. За останні дев’ять років на комбінаті капітально відремонтували 12 технологічних секцій. Згідно зі стратегією розвитку підприємства, до 2022 року ми плануємо оновити всі технологічні секції на двох фабриках, – поділився генеральний директор Південного ГЗК Костянтин Федін.

Нагадаємо, на металургійному комбінаті Азовсталь демонтують доменну піч №5, натомість запустять роботу більш екологічно чистої печі №3.

Джерело: Південний гірничо-збагачувальний комбінат