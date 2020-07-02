Партію з чотирьох бронетранспортерів БТР-4Е від Харківського конструкторського бюро з машинобудування передали Збройним силам Україні.

Бронетранспортери вперше отримали кулемети виробництва київського державного підприємства Маяк.

Харківське бюро виконало уже 80% замовлення Міноборони на дані типи бронемашин. Вони мають передати 45 БТР-4Е.

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ЗСУ отримали партію БТР-4Е – вперше з українськими кулеметами / 4 фотографии

Катери для ВМС ЗСУ

Україна хоче придбати у США патрульні катери Mark VI. 17 червня Держдепартамент США відповів на прохання згодою. Їх можуть передати за наступні п’ять років.

Катери використовуються для патрулювання прибережних та річкових зон. На них можна десантуватись у малодоступних прибережних зонах.

Фінансування такої покупки може бути, як за рахунок бюджету України, так і в рамках військово-технічної допомоги від американського уряду.

Джерело: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром