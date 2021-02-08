В Україні для вакцинованих громадян скасують карантин

В Україні скасують певні карантинні обмеження для людей, які вакцинуються від коронавірусу, а також для тих, хто вже перехворів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Ми будемо як держава скасовувати будь-які заборони, особливо, для людей, які вакцинуються або перехворіють Covid-19. І це правильно. Тому що ми не можемо постійно бути в напруженому форматі обмежень, – заявив Зеленський.