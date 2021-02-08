PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

В Україні для вакцинованих громадян скасують карантин

В Україні скасують певні карантинні обмеження для людей, які вакцинуються від коронавірусу, а також для тих, хто вже перехворів.

Зеленский

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

– Ми будемо як держава скасовувати будь-які заборони, особливо, для людей, які вакцинуються або перехворіють Covid-19. І це правильно. Тому що ми не можемо постійно бути в напруженому форматі обмежень, – заявив Зеленський.

Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді – це один з 30 форумів, які присвячені до святкування Дня незалежності України. Форум покликаний встановити діалог між владою, світовими лідерами та громадянами країни, аби знайти розв’язання головних проблем, зокрема йдеться про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, судову реформу та інші.

Зеленський про вакцинацію в Україні

Україна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.

Першою вакциною, яку отримає Україна у лютому, буде Pfizer, наступною – AstraZeneca.

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору