В Україні для вакцинованих громадян скасують карантин

В Україні скасують певні карантинні обмеження для людей, які вакцинуються від коронавірусу, а також для тих, хто вже перехворів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.
– Ми будемо як держава скасовувати будь-які заборони, особливо, для людей, які вакцинуються або перехворіють Covid-19. І це правильно. Тому що ми не можемо постійно бути в напруженому форматі обмежень, – заявив Зеленський.
Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді – це один з 30 форумів, які присвячені до святкування Дня незалежності України. Форум покликаний встановити діалог між владою, світовими лідерами та громадянами країни, аби знайти розв’язання головних проблем, зокрема йдеться про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, судову реформу та інші.
Зеленський про вакцинацію в Україні
Україна домовилась про постачання чотирьох вакцин від коронавірусу, серед яких препарати компанії Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavax.
Першою вакциною, яку отримає Україна у лютому, буде Pfizer, наступною – AstraZeneca.