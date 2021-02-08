В Украине для вакцинированных граждан отменят карантин

В Украине отменят карантинные ограничения для людей, которые вакцинируются от коронавируса, а также для тех, кто уже переболел.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— Мы будем как государство отменять любые запреты, особенно, для людей, которые вакцинируются или переболели Covid-19. И это правильно. Потому что мы не можем постоянно быть в напряженном формате ограничений, — заявил Зеленский.

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