У Рівному активно обговорюють знущання лікаря-стоматолога над дітьми. Жінка під час лікування зубів шарпала та била малюків. У поліції розпочали розслідування.

Відео, де зафіксовано знущання, поширила у мережі місцева журналістка Вікторія Мамотюк.

На одному з них помітно, як стоматолог під час проведення маніпуляцій б’є маленького пацієнта головою об кушетку. Крім того, це був не єдиним випадок, її жертвою стала щонайменше ще одна дитина – дівчинка. Її лікар шарпала та била.

У приватній лікарні, де працює жінка, коментувати інциденти відмовилися. У поліції ж говорять про фіксацію звернень громадян, які повідомляють про ці випадки.

За інформацією правоохоронців, до них уже звернулася 28-річна мешканка Рівного та повідомила, що після візиту до стоматолога вона виявила у своєї восьмирічної доньки гнійну рану губи. А 36-річна мешканка Костополя Рівненської області заявила, що під час лікування зубів лікар завдала тілесні ушкодження її п’ятирічній дитині.

За одним із звернень поліція внесла відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) КК України, за другим – розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

Нині слідчі дії тривають.

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Джерело: Вікторія Мамотюк, Поліція Рівненської області

Фото: Вікторія Мамотюк