В Івано-Франківську область доставили мобільний Covid-шпиталь

В Івано-Франківську область прибув перший мобільний шпиталь для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на коронавірус.

Рішення про приведення в готовність мобільного шпиталю ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС через те, що в області фіксують різке збільшення кількості хворих на Covid-19.

Шпиталь почнуть розгортати 20 лютого на базі Богородчанської лікарні. Для пацієнтів виділять 250 ліжко-місць. Це перший тимчасовий шпиталь для лікування хворих на коронавірус, який розгорнуть в Україні.

Коронавірус в Івано-Франківській області

Ситуація з поширенням коронавірусу в Івано-Франківській області наразі критична. Днями стало відомо, що в області катастрофічно не вистачає не тільки ліжок, а й лікарень для хворих на Covid-19. Дійшло до того, що хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях та кабінетах лікарів.

Зважаючи на таку ситуацію, Львівська область вже кілька днів поспіль приймає Covid-пацієнтів з регіону.

Тим часом в Івано-Франківській області вводять обмеження червоної зони карантину. З 22 лютого заклади громадського харчування мають працювати лише на виніс. Розважальні заклади, спортивні зали, нічні клуби та кінотеатри повинні закритися.