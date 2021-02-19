PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Івано-Франківську область доставили мобільний Covid-шпиталь

В Івано-Франківську область прибув перший мобільний шпиталь для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на коронавірус.

В Івано-Франківську область доставили мобільний Covid-шпиталь

Рішення про приведення в готовність мобільного шпиталю ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС через те, що в області фіксують різке збільшення кількості хворих на Covid-19.

Шпиталь почнуть розгортати 20 лютого на базі Богородчанської лікарні. Для пацієнтів виділять 250 ліжко-місць. Це перший тимчасовий шпиталь для лікування хворих на коронавірус, який розгорнуть в Україні.

Коронавірус в Івано-Франківській області

Ситуація з поширенням коронавірусу в Івано-Франківській області наразі критична. Днями стало відомо, що в області катастрофічно не вистачає не тільки ліжок, а й лікарень для хворих на Covid-19. Дійшло до того, що хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях та кабінетах лікарів.

Зважаючи на таку ситуацію, Львівська область вже кілька днів поспіль приймає Covid-пацієнтів з регіону.

Тим часом в Івано-Франківській області вводять обмеження червоної зони карантину. З 22 лютого заклади громадського харчування мають працювати лише на виніс. Розважальні заклади, спортивні зали, нічні клуби та кінотеатри повинні закритися.

Джерело: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка