23 лютого о 12.00 відбудеться позачергове пленарне засідання Верховної Ради. Розпорядження про скликання засідання підписав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Депутати зберуться на засідання на вимогу президента України.

На позачерговому засіданні народні обранці повинні врахувати пропозиції глави держави щодо відновлення конкурсів для осіб, які претендують на посади в державній службі.

Відновлення конкурсів на посади в держслужбі

Прес-секретар президента України Юлія Мендель повідомляла, що Володимир Зеленський наполягатиме на проведенні позачергового засідання Верховної Ради наступного тижня, якщо парламент 19 лютого не відновить конкурси на посади в держслужбі.

За її словами, без поправок до закону Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, працівники багатьох галузей не зможуть отримати зарплати.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада