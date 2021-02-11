PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Ухвалення Плану спільних кроків наблизить зустріч Нормандської четвірки – Зеленський

Ухвалення Плану спільних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, який запропонувала українська сторона у межах Тристоронньої контактної групи, зможе наблизити зустріч лідерів Нормандської четвірки.

володимир зеленський

Про це під час робочого візиту до Донецької області 11 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми очікуємо, що найближчим часом сторони акцептують документ із зауваженнями, і тоді буде можливість наблизити зустріч Нормандської четвірки, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, вже підготовлено ​​останню версію цього документа і відправлено ​​усім сторонам.

Врегулювання ситуації на Донбасі

Документ План спільних кроків, який розробила українська сторона у ТКГ, спрямований на врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте
Коли амністують учасників війни на Донбасі

Наприклад, він передбачає збільшення складу наглядової місії ОБСЄ учетверо.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору