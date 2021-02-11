Ухвалення Плану спільних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, який запропонувала українська сторона у межах Тристоронньої контактної групи, зможе наблизити зустріч лідерів Нормандської четвірки.
Про це під час робочого візиту до Донецької області 11 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.
– Ми очікуємо, що найближчим часом сторони акцептують документ із зауваженнями, і тоді буде можливість наблизити зустріч Нормандської четвірки, – зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, вже підготовлено останню версію цього документа і відправлено усім сторонам.
Врегулювання ситуації на Донбасі
Документ План спільних кроків, який розробила українська сторона у ТКГ, спрямований на врегулювання ситуації на Донбасі.
Наприклад, він передбачає збільшення складу наглядової місії ОБСЄ учетверо.
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