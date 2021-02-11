Ухвалення Плану спільних кроків щодо врегулювання ситуації на Донбасі, який запропонувала українська сторона у межах Тристоронньої контактної групи, зможе наблизити зустріч лідерів Нормандської четвірки.

Про це під час робочого візиту до Донецької області 11 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми очікуємо, що найближчим часом сторони акцептують документ із зауваженнями, і тоді буде можливість наблизити зустріч Нормандської четвірки, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, вже підготовлено ​​останню версію цього документа і відправлено ​​усім сторонам.

Врегулювання ситуації на Донбасі

Документ План спільних кроків, який розробила українська сторона у ТКГ, спрямований на врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте Коли амністують учасників війни на Донбасі

Наприклад, він передбачає збільшення складу наглядової місії ОБСЄ учетверо.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.