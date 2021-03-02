Обіцяли – зробили: на Електроважмаші за день виплатили співробітникам понад 40 млн грн

Керівництво ДП Електроважмаш погасило всі заборгованості із заробітної плати. Спільно з Фондом державного майна України менеджменту підприємства вдалося залучити 40 млн грн коштів всупереч мільярдним боргам перед постачальниками та дефолтними кредитами, які виникли при попередньому менеджменті.

На підприємстві реалізується план стабілізації, який включає реструктуризацію проблемних кредитів (один з двох кредитів вже виведений з дефолтного стану і почав обслуговуватися заводом), залучення оборотного капіталу та суттєве підвищення маржинальності з основних ліній продукції.

– Завод має всі можливості для нормального існування, щоб у людей була робота і справедлива, своєчасна зарплата. Єдина причина важкого стану заводу – повна відсутність оборотних коштів для закупівлі сировини. Але залучити необхідні кошти виключно через традиційні банківські інструменти складно через наявні історичні дефолти. Тому менеджмент працює з замовниками щодо поліпшення платіжної дисципліни та звертається за фіндопомогою до інших підприємств, – коментує ситуацію заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін.

Він додав, що остаточне рішення ситуації займе ще деякий час, але ця затримка щодо виплати зарплат має стати останньою.

Так, вже протягом 2 місяців ЕТМ повинен отримати близько 340 млн грн. Це індексація за контрактами з Укргідроенерго 2018-2020 років, яка була передбачена, але не проводилася раніше. Сума та необхідні документи вже узгоджені на рівні керівництва компаній і перебувають на фінальному затвердження в ЄБРР як основної кредитувальної організації.

Нещодавно на Канівській ГЕС ввели в експлуатацію агрегат виробництва ЕТМ вартістю 50 млн грн. Харківський завод також проходить сертифікацію для участі в модернізації та оновлення рухомого складу Укрзалізниці.

На Електроважмаші виплатили заборгованості

Співробітники Електроважмашу отримали решту заборгованостей із заробітної платні. Інформація про страйки на підприємстві виявилася фейком. Раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що на підприємстві нібито почався страйк співробітників. Однак в Електроважмаш відзначили, що завод працює в штатному режимі, а всі співробітники працюють у звичайному режимі.

Фото: Електроважмаш

Джерело: Фонд держмайна