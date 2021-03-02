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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Очільник Євроради назвав умови для покращення бізнесу та інвестицій в Україні

Голова Європейської Ради Шарль Мішель назвав умови для покращення бізнесу та інвестицій в Україні.

шарль мішель

Під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції на КПВВ Щастя на Донбасі він зазначив, що Україні потрібно багато зробити саме для судової реформи та боротьби з корупцією.

– Українські громадяни заслуговують на судову систему, яка поважатиме правовладдя, боротиметься за кращі інтереси і демонструватиме, що немає безкарності для злочинів. Це головні умови, які забезпечують те, щоб український народ побудував інститути влади. Це має найбільше значення, щоб покращити умови для бізнесу та інвестицій в Україні, – сказав він.

Також Шарль Мішель додав, що Україна віддана боротьбі з корупцією. Тому Європейський Союз підтримує судову реформу і готовий надалі надавати фінансову і консультаційну підтримку на цьому шляху.

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Напередодні Володимир Зеленський анонсував реформу правосуддя. Серед іншого, вона передбачає створення суду присяжних. Наразі готові вже два законопроекти, що дадуть старт його роботі.

Крім того, президент анонсував створення суду у смартфоні, завдяки чому більшість бюрократичних процедур мають перейти в онлайн.

Фото: Depositphotos

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