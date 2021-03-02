Очільник Євроради назвав умови для покращення бізнесу та інвестицій в Україні

Голова Європейської Ради Шарль Мішель назвав умови для покращення бізнесу та інвестицій в Україні.

Під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конференції на КПВВ Щастя на Донбасі він зазначив, що Україні потрібно багато зробити саме для судової реформи та боротьби з корупцією.

– Українські громадяни заслуговують на судову систему, яка поважатиме правовладдя, боротиметься за кращі інтереси і демонструватиме, що немає безкарності для злочинів. Це головні умови, які забезпечують те, щоб український народ побудував інститути влади. Це має найбільше значення, щоб покращити умови для бізнесу та інвестицій в Україні, – сказав він.

Також Шарль Мішель додав, що Україна віддана боротьбі з корупцією. Тому Європейський Союз підтримує судову реформу і готовий надалі надавати фінансову і консультаційну підтримку на цьому шляху.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував реформу правосуддя. Серед іншого, вона передбачає створення суду присяжних. Наразі готові вже два законопроекти, що дадуть старт його роботі.

Крім того, президент анонсував створення суду у смартфоні, завдяки чому більшість бюрократичних процедур мають перейти в онлайн.