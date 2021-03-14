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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

День українського добровольця: історія свята

День українського добровольця відзначають 14 березня щорічно з 2017 року.

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Свято заснували для вшанування мужності і героїзму воїнів, які захищають незалежність і суверенітет України. Саме добровольці і волонтери у 2014 році зірвали плани агресора і стали на захист незалежності України.

У лютому почалася окупація Криму, а після “російська весна” дісталася і до Донбасу.

13 березня 2014 року було оголошено початок АТО на сході України. Одними з перших кинулися в бій добровольчі батальйони.

Саме 14 березня 2014 року бійці самооборони Майдану почали навчання на полігоні в Нових Петрівцях під Києвом.

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Свято з’явилося після постанови Верховної Ради від 17 січня 2017 року. За відповідну постанову проголосував 231 парламентарій.

Так був сформований резервний батальйон Нацгвардії, який складався з 570 добровольців з Самооборони Майдану.

Бійці пройшли тритижневі навчання і вирушили захищати схід України від агресора. Далі добровольчий рух тільки збільшувався і нарощував свої сили.

Календар державних свят 2021

Календар свят на 2021 рік в Україні буде насиченим. Розпочнеться рік з кількох додаткових вихідних на новорічні свята. Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочивати – 115.

Календар державних та неробочих днів в Україні в 2021 році, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Міноборони

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