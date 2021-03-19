В детских магазинах и киосках в Киеве продается опасная игрушка — магнитный конструктор-головоломка NEO CUBE из маленьких магнитных шариков, которая не соответствует требованиям технического регламента.

Специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили опасный конструктор в киоске в одном из ТЦ Киева. Ведомство решило изъять продукцию из оборота и сейчас устанавливает цепь поставки NEO CUBE 216 Balls на территорию Украины.

Эксперты советуют родителям обратить на игрушку особое внимание и не покупать ее своим детям, поскольку есть риск случайного проглатывания магнитных шариков, что грозит перекрытием дыхательных путей и удушением, образованием язв в кишечнике и внутренними кровотечениями.

На самой упаковке конструктора-головоломки они также нашли несколько нарушений:

не нанесен знак соответствия техническим регламентам;

нет наименования или торговой марки, а также почтового адреса производителя;

отсутствует инструкция к игрушке и информация о ее безопасности в соответствии с требованиями закона о порядке применения языков;

нет также информации относительно минимального или максимального возраста ребенка;

детали игрушки (шарики диаметром 5 мм) составляют риск удушения или асфиксии с учетом предполагаемого поведения детей.

В июле 2019 года Министерство экономического развития и торговли запустило всеукраинскую базу опасной непищевой продукции.

С ее помощью потребитель может проверить безопасность товара, который его интересует. В списке есть и детские игрушки.

Источник: Держпродспоживслужба Києва