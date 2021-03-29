Екс-главу правління Приватбанку Дубілета оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього главу правління Приватбанку Олександра Дубілета.

Банкіра підозрюють у причетності до розтрати понад 8 млрд грн банку напередодні його націоналізації наприкінці 2016 року.

Про це повідомив в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, український прокурор Максим Грищук.

За його словами, відповідну постанову про розшук Дубілета виніс детектив Національного антикорупційного бюро.

Справа Приватбанку

Наприкінці 2016 року відбулася націоналізація Приватбанку, найбільшого за розмірами активів українського банку. Таке рішення ухвалив уряд України. Відтоді колишні власники банку вимагають у держави компенсації за збитки та заявляють про порушення закону.

Раніше Олександру Дубілету та двом його екс-співробітникам Приватбанку повідомили про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Також Олександру Дубілету оголосили підозру в службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн.

За словами генерального прокурора України Ірини Венедіктової, посадовці, усвідомлюючи, що Приватбанк визнають неплатоспроможним і установа перейде під контроль держави, у 2016 році реалізували розтрату фінансів установи.