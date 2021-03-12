PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

ВАСУ не змінив запобіжний захід колишньому топ-менеджеру Приватбанку Яценку

Арешт з можливістю внесення застави. Апеляційна палата ВАСУ залишила без змін запобіжний захід для Володимира Яценка – екс-першого заступника голови правління Приватбанку, якого підозрюють у розтраті майже 137 млн грн.

володимир яценко

Апеляційну скаргу захисників Яценка на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25 лютого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення.

Суд також відхилив скаргу щодо визнання незаконним затримання Яценка.

Читайте
Колишній топ-менеджер ПриватБанку Яценко вийшов під заставу

Вищий антикорупційний суд 25 лютого обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови Приватбанку Володимиру Яценку у вигляді тримання під вартою до 22 квітня з альтернативою застави у розмірі 52,2 млн грн.

Детективи НАБУ затримали Володимира Яценка 22 лютого в Борисполі. Він намагався покинути Україну на приватному літаку, вилетівши з Дніпра до Відня.

Перед цим генпрокурор Ірина Венедиктова погодила повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Джерело: УНН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка