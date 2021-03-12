Арешт з можливістю внесення застави. Апеляційна палата ВАСУ залишила без змін запобіжний захід для Володимира Яценка – екс-першого заступника голови правління Приватбанку, якого підозрюють у розтраті майже 137 млн грн.

Апеляційну скаргу захисників Яценка на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25 лютого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без задоволення.

Суд також відхилив скаргу щодо визнання незаконним затримання Яценка.

Вищий антикорупційний суд 25 лютого обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови Приватбанку Володимиру Яценку у вигляді тримання під вартою до 22 квітня з альтернативою застави у розмірі 52,2 млн грн.

Детективи НАБУ затримали Володимира Яценка 22 лютого в Борисполі. Він намагався покинути Україну на приватному літаку, вилетівши з Дніпра до Відня.

Перед цим генпрокурор Ірина Венедиктова погодила повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.