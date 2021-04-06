Росії вигідна ескалація конфлікту з Україною, однак ймовірність повномасштабних бойових дій дуже мала.

Про це в ефірі політичного ток-шоу Свобода слова на телеканалі ICTV заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Також він виокремив причини, чому саме відбуваються провокації на російсько-українському кордоні.

Одне з останніх російських досліджень довело, що протягом минулого місяця ціни на продукти в РФ зросли на майже 30%.

– Середньостатистичний росіянин відчув, що ціни (на споживчий кошик – Ред.) зросли на 30%. І напередодні найближчих парламентських виборів це суттєвий фактор внутрішнього збудження, – заявив Олексій Резніков.

Також міністр висловив думку про те, що російські політики зрозуміли, що чимало країн світу відкрито “перестали поважати” Росію.

– Ця ескалація створює зовнішню проблему для Росії, аби відвернути увагу від внутрішніх проблем. А ще це “запрошення до танцю” Сполучених Штатів, – завершив Олексій Резніков.

У той же час голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО і народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв наголосив, що ескалація на російсько-українському кордоні є таким собі “порятунком” рейтингів Володимира Путіна в Росії.

Він зазначив, що у 2021 році в Російській Федерації пройдуть чергові вибори до Державної Думи.

Напередодні низка соціологічних опитувань продемонструвала різке падіння рейтингів Володимира Путіна та його партії Єдина Росія.