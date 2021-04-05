Зі Львовом можуть закрити авіа- і залізничне сполучення

У Львові складна Covid-ситуація, тому про послаблення локдауну нині не йдеться.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий під час ранкового ефіру на радіо.

– Наразі іншого варіанту, як бути в локдауні, немає. Важливо, щоб люди розуміли складність ситуації. Зараз багато людей нехтують карантинними обмеженнями. Щодо карантину, то поки що все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа-, і залізничне сполучення зі Львовом, — розповів він.

За словами мера Львова, ситуація із поширенням коронавірусу невтішна. Наразі у Львові карантин введено до 12 квітня, але якщо дивитись об’єктивно, статистика не найкраща.

Станом на 5 квітня у місті 1 112 людей госпіталізували в медзаклади.

– Добре, що ми збільшуємо кількість ліжок в лікарнях, і з 1 300, які ми мали, в межах 10 квітня ми вийдемо на показник 2 тис. ліжкомісць, – додав він.

Мер наголосив, що людей продовжують шпиталізувати щодня. Так, за вчора, 4 квітня, привезли 46 нових важкохворих пацієнтів.

Локдаун у Львові

З 30 березня у Львові посилили карантин. Він діятиме щонайменше до 12 квітня.

Зокрема, транспорт перейшов на режим спецперевезень, а школярі навчаються дистанційно.

Посилення карантину у місті пов’язане з різким збільшенням хворих на коронавірус.

Джерело: Львівська міскрада