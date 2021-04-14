Минцифры обещает подключить к скоростному интернету более 3 тыс. сел

В 2021 году к оптическому скоростному интернету подключат более 3 тыс. украинских сел. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, в Украине запускают онлайн-платформу проекта Интернет-субвенція, а также публичный дашборд, где есть вся собранная информация о реализации проекта.

Чиновник отметил, что этот ресурс поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенцію.

Федоров заявил, что интернет-субвенція в этом году обеспечит доступ к фиксированному скоростному интернету 3 тыс. сел, в которых проживает более 1 млн человек.

По его словам, к интернету подключат 6 тыс. больниц, а также школы и библиотеки.

— Оптический интернет — самый быстрый и надежный. Это фиксированный скоростной интернет с использованием современных технологий. Именно его получат украинские села, — добавил министр.

В Украине подорожали мобильный и стационарный связи

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone Україна и lifecell, а также оператор фиксированной телефонной связи Укртелеком в 2021 году повысили стоимость пакетов услуг для ряда тарифных планов.

В частности, с 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожал с 35 грн до 45 грн, а в lifecell с 13 января цены выросли на тарифы Лайфхак, Интернет Жара и тому подобное.

Источник: Михаил Федоров