Американцю загрожує в’язниця через погані відгуки про готель у Таїланді

Американський турист Веслі Барнс відпочивав у готелі Sea View Resort на острові Ко Чанг (Таїланд).

Проте йому був не до вподоби сервіс готелю і Барнс залишив низку негативних коментарів на TripAdvisor.

Зокрема турист звинувачував персонал готелю у недружньому ставленні та у відсутності зацікавленості до гостей. Також його не влаштовували приховані доплати та чистота у номерах.

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Проте власники Sea View Resort вважають звинувачення безпідставними і вже звернулися до суду. Туриста вони звинуватили у наклепі, який псує репутацію готелю.

Власники готелю пояснюють, що підставою для написання негативних відгуків міг стати інцидент на початку цього року, коли Барнс під час вечері у ресторані хотів принести свою пляшку алкоголю. Також у заяві йдеться, що турист влаштував скандал та відмовився сплачувати штраф.

Так, американцю загрожують два роки в’язниці та штраф – 200 тис. Бат (приблизно 180 тис. грн).

Туризм в умовах пандемії

В ООН порахували, що туристичний потік у світі за півроку скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати $460 млрд для світового туристичного сектора.

Це приблизно в п’ять разів більше, ніж збитки від міжнародного туризму, зафіксовані у 2009 році в умовах глобальної економічної кризи.