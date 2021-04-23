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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Жовтих регіонів побільшало: в Україні оновили зони карантину

Жовтих регіонів побільшало: в Україні оновили зони карантину

Станом на 23 квітня 2021 року у 11 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли місто Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська області.

У переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні поки перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська та Чернівецька області.

Чернівецька область поки, за даними Міністерства охорони здоров’я, перебуває в червоній карантинній зоні, попри те, що 21 квітня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила про перехід регіону з червоної зони карантину до жовтої.

Карантинне зонування by Віта Гірко on Scribd

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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