З наступного тижня у Києві можуть послабити карантинні обмеження. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Ми будемо приймати таке рішення тільки виходячи з рішення комісії з надзвичайних ситуацій. Якщо…. то в кінці цього тижня, жорсткий локдаун може бути пом’якшено.

За словами Кличка, Комісія з ТЕБ та НС проведе засідання 30 квітня. Рішення залежатиме від показників захворюваності на коронавірус.

Мер Києва підкреслив, що завдяки локдауну у місті знизилася захворюваність, але все одно залишається високою.

Коронавірус у Києві

Про можливість пом’якшення карантину у Києві також заявив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан. За його словами, ситуація стабілізувалася, тому найближчим часом Київ може вийти з червоної зони карантину.

Рубан підкреслив, що Київ поки не готовий до жовтої зони, тому може опинитися у помаранчевій.