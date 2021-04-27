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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Ми не виключаємо, що наступного тижня зможемо послабити обмеження – Кличко

Віталій Кличко

З наступного тижня у Києві можуть послабити карантинні обмеження. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Ми будемо приймати таке рішення тільки виходячи з рішення комісії з надзвичайних ситуацій. Якщо…. то в кінці цього тижня, жорсткий локдаун може бути пом’якшено.

За словами Кличка, Комісія з ТЕБ та НС проведе засідання 30 квітня. Рішення залежатиме від показників захворюваності на коронавірус.

Мер Києва підкреслив, що завдяки локдауну у місті знизилася захворюваність, але все одно залишається високою.

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Про можливість пом’якшення карантину у Києві також заявив очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан. За його словами, ситуація стабілізувалася, тому найближчим часом Київ може вийти з червоної зони карантину.

Рубан підкреслив, що Київ поки не готовий до жовтої зони, тому може опинитися у помаранчевій.

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