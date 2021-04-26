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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Київ може покинути червону зону карантину уже цього тижня – Рубан

коронавірус, карантин

На цьому тижні Київ може вийти з червоної зони карантину. Наразі ситуація з поширенням коронавірусу у столиці стабілізувалася, тому обмеження можна послабити

Про це повідомив Олег Рубан – голова Держпродспоживслужби в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами Рубана, показники щодо захворюваності на коронавірус у столиці стабілізувалися. Водночас він підкреслив, що у місті можуть встановити обмеження помаранчевої зони, адже до жовтої воно ще не готове.

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Коронавірус у Києві

Станом на 26 квітня у Києві зареєстрований 191 751 випадок коронавірусу. За останню добу інфікувалося 256 осіб, з них 36 пацієнтів госпіталізували до лікарень.

21 особа померла внаслідок ускладнень Covid-19 за добу, а за весь період – 4 466. Детальніше про коронавірус у Києві читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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