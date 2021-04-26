У 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи Служба безпеки України оприлюднила частину секретних документів про аварію на ЧАЕС.

Це, зокрема, найперша доповідь про вибух від директора станції Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії і низка інших. Також у документах зазначається, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року.

У 1982 році на першому енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним “вжиті заходи для недопущення панічних і провокаційних чуток”. У 1984 році аварійні ситуації були на третьому і четвертому енергоблоках, – зазначили в СБУ.

Крім того, ще у 1983 році керівництво Москви отримало інформацію про те, що Чорнобильська АЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність коштів безпеки. У разі аварії її радіоактивність оцінювали у 60 разів вище, ніж під час вибуху атомних бомб у Хіросімі і Нагасакі.

Перша доповідь про вибух на ЧАЕС by Віта Гірко on Scribd

Проте навіть після Чорнобильської катастрофи радянська влада шукала різні теорії змови і не визнавала реальності. Саме тому вже 27 квітня з’явився перелік так званих неблагонадійних жителів Прип’яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також сектантів, представників німецької національності і тих, хто листувався з кимось за кордоном.

Пізніше з’явилися документи, які у яких йшлося про те, що начебто націоналісти хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою агентурної мережі в Києві, щоб дискредитувати радянське керівництво в світі.

Крім того, що 8 липня 1986 року вийшла директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря під час вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.

Детальніше з засекреченими документами можна ознайомитись за посиланням.

Чорнобильска катастрофа

Четвертий енергоблок Чорнобильскої АЕС вибухнув 35 років тому – 26 квітня 1986 року. Той день назавжди зруйнував не тільки частину АЕС, а й життя тисяч людей.

Факти, які приховували про Чорнобильську катастрофу, – читайте в нашому матеріалі.