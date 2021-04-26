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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Вихідні у травні 2021: скільки днів відпочиватимуть українці

вихідні у березні

У травні 2021 року українці матимуть довгі вихідні, цілих 13 днів.

За календарем їх буде дев’ять, крім того, на третій місяць весни припадають три свята – День міжнародної солідарності трудящих (1 травня), Великдень (2 травня), День перемоги (9 травня).

За рішенням Кабміну, 3 та 4 травня будуть додатковими вихідними для українців, оскільки 1 та 2 травня випадає на суботу та неділю.

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Також День перемоги за календарем – неділя, тому 10 травня, у понеділок, громадяни України матимуть ще один додатковий вихідний.

Календар вихідних у травні 2021

Загалом українці відпочиватимуть 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 29, 30 травня.

Календар державних свят

Календар державних свят на 2021 рік в Україні налічує 11 визначних дат. Загалом у 2021 році українці працюватимуть 250 календарних днів, а відпочиватимуть – 115.

У червні українці відзначатимуть два свята – Трійця (20 червня) і День Конституції (28 червня).

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