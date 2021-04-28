В уряді плануються кадрові зміни. Незабаром можуть призначити нового міністра енергетики.

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики. Але обговорюється питання про заміну одного міністра, – повідомив він.

Стефанчук додав, що не може повідомити ім’я кандидата.

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Призначення Галущенка на посаду міністра енергетики

Парламент 29 квітня може проголосувати за призначення віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенка міністром енергетики.

Кандидатуру Галущенка висунув Офіс президента, тому що він зарекомендував себе як професіонал на робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці.

Детальніше про перспективу призначення Галущенка на посаду міністра енергетики читайте в матеріалі Фактів ICTV.