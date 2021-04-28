PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Обговорюється питання щодо заміни одного міністра – Стефанчук

Руслан Стефанчук

В уряді плануються кадрові зміни. Незабаром можуть призначити нового міністра енергетики. 

Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук. 

– Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики. Але обговорюється питання про заміну одного міністра, – повідомив він. 

Стефанчук додав, що не може повідомити ім’я кандидата. 

Читайте
Рада може проголосувати за Галущенка на посаду міністра енергетики

Призначення Галущенка на посаду міністра енергетики

Парламент 29 квітня може проголосувати за призначення віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенка міністром енергетики.

Кандидатуру Галущенка висунув Офіс президента, тому що він зарекомендував себе як професіонал на робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці.

Детальніше про перспективу призначення Галущенка на посаду міністра енергетики читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Українська правда

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка