В уряді плануються кадрові зміни. Незабаром можуть призначити нового міністра енергетики.
Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.
– Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики. Але обговорюється питання про заміну одного міністра, – повідомив він.
Стефанчук додав, що не може повідомити ім’я кандидата.
Призначення Галущенка на посаду міністра енергетики
Парламент 29 квітня може проголосувати за призначення віце-президента держпідприємства НАЕК Енергоатом Германа Галущенка міністром енергетики.
Кандидатуру Галущенка висунув Офіс президента, тому що він зарекомендував себе як професіонал на робочих нарадах щодо ситуації в енергетиці.
Детальніше про перспективу призначення Галущенка на посаду міністра енергетики читайте в матеріалі Фактів ICTV.