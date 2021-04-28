В правительстве планируются кадровые изменения. Вскоре могут назначить нового министра энергетики.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
— Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики. Но обсуждается вопрос о замене одного министра, — сообщил он.
Стефанчук добавил, что не может раскрыть имя кандидата.
Назначение Галущенко на должность министра энергетики
Парламент 29 апреля может проголосовать за назначение вице-президента госпредприятия НАЭК Энергоатом Германа Галущенко министром энергетики.
Кандидатуру Галущенко выдвинул Офис президента, потому что он зарекомендовал себя как профессионал на рабочих совещаниях относительно ситуациий в энергетике.
Подробнее о перспективе назначения Галущенко на должность министра энергетики читайте в материале Фактов ICTV.