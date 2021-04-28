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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Обсуждается вопрос о замене одного министра — Стефанчук

Руслан Стефанчук

В правительстве планируются кадровые изменения. Вскоре могут назначить нового министра энергетики.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра — это будет кандидатура на министра энергетики. Но обсуждается вопрос о замене одного министра, — сообщил он.

Стефанчук добавил, что не может раскрыть имя кандидата.

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Назначение Галущенко на должность министра энергетики

Парламент 29 апреля может проголосовать за назначение вице-президента госпредприятия НАЭК Энергоатом Германа Галущенко министром энергетики.

Кандидатуру Галущенко выдвинул Офис президента, потому что он зарекомендовал себя как профессионал на рабочих совещаниях относительно ситуациий в энергетике.

Подробнее о перспективе назначения Галущенко на должность министра энергетики читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Украинская правда

Фото: Getty Images

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