Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит до України на наступному тижні. Блінкен має намір обговорити ситуацію, що склалася на українському кордоні, а також стосунки Києва і Москви.

Очільник Державного департаменту заявив, що Путін накопичив на кордоні з Україною більше сил, ніж будь-коли з 2014 року, коли сталося вторгнення.

– Я не можу сказати, що ми знаємо про наміри Путіна. Є кілька речей, які він міг би зробити або не робити. Те, що ми бачили протягом останніх кількох днів, очевидно, є рішенням деяких сил відступити, і ми бачили, як вони фактично починають відступати.

Про офіційний візит Блінкена до Києва повідомляло раніше також видання CNN. Як йдеться у повідомленні, такий крок свідчить про підтримку США України та повагу до неї, як до союзника.

Влітку Блінкен також планує відвідати саміт Великої сімки у Великій Британії та саміт НАТО у Брюсселі.

Джерело: CBS