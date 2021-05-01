Через складну ситуацію з коронавірусом українцям не рекомендують на травневі свята 2021 влаштовувати гучні гуляння та збиратися великими компаніями. Через це у декого може виникнути ідея влаштувати пікнік вдома, наприклад, на балконі. Та чи можна готувати шашлик на балконі?

Юристи категорично не радять смажити шашлик на балконі, адже наслідком цього може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

В Україні приватна власність є недоторканою, і людина може робити у себе вдома що завгодно. Це гарантує Конституція. Але водночас ці дії не мають порушувати права інших людей чи загрожувати їхній безпеці.

– Якщо це посягає на нормальне життя інших осіб, це вже буде порушенням, – говорить адвокат Іван Ліберман.

За його словами, як мінімум, дим від приготування шашлику може заважати іншим мешканцям багатоповерхівки. І йдеться навіть не про вогнище на балконі, а про будь-яке активне готування.

– Якщо виділятиметься дим чи запах, який буде заважати сусідам, то це вже може розцінюватися як дрібне хуліганство і каратися штрафом (ст. 173 КУпАП). Також ці дії можуть кваліфікувати як порушення правил користування житловими приміщеннями (ст. 150 КУпАП). За це також загрожує адмінвідповідальність, – додає Іван Ліберман.

До речі, за шашлик на балконі можуть понести відповідальність не лише ті, хто робить це, а і власники квартир, які здали своє житло в оренду та не попередили подібні дії.

Читайте Чим замінити шашлик на травневі свята

А ось адвокат Роман Шахматенко наводить інші статті законодавства. За його словами, розводити багаття у закритих приміщеннях не можна, це порушення правил пожежної безпеки.

– За правилами пожежної безпеки багаття можна розводити на відстані 15 метрів від будинку. Порушення карається штрафом (ст. 175 КУпАП), – говорить Роман Шахматенко.

Але якщо від подібних дій постраждає майно чи інші люди, то тут уже йдеться про кримінальну відповідальність.

– За пошкодження майна у великих розмірах і завдання шкоди здоров’ю іншим людям передбачений штраф, виправні роботи чи обмеження волі на строк до трьох років. Якщо хтось загине, то можна потрапити до в’язниці на строк від трьох до восьми років, – пояснює Роман Шахматенко.

Отже, не варто смажити шашлик на балконі. Краще обмежитися приготуванням шашлику на сковорідці, у духовці, зробити інші страви з м’яса чи замовити доставку.

Альтернатива шашлику

Травневі свята можна провести без традиційного приготування шашлику.

М’ясо на багатті можна замінити іншими, не менш смачними стравами.

Детальніше про те, чим замінити шашлик на травневі свята 2021, читайте на Фактах ICTV.