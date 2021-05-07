У МОЗ розповіли про постачання до України перших партій вакцини NovaVax.

Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов після зустрічі з власником Serum Institute Сайрусом Пунавалою.

– Уже у липні-серпні ми очікуємо на перше постачання вакцини NovaVax із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз, – зазначив Максим Степанов.

Крім того, вони обговорили постачання до України вакцини AstraZeneca/CoviShield, яке призупинилося через заборону експорту, затвердженого індійським урядом.

– Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб розблокувати постачання вакцин, – додав міністр.

Вакцинація проти коронавірусу

Станом на 7 травня 821 770 людей щеплено в Україні від коронавірусу.

За добу – 37 967 українців.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Максим Степанов

Фото: Максим Степанов