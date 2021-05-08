США готові зміцнити співробітництво з Україною – Держдеп

Сполучені Штати Америки готові до подальшого зміцнення співробітництва з Україною.

Про це заявила заступник речника Державного департаменту США Джалін Портер під час прес-брифінгу, текст якого було опубліковано на сайті відомства.

– Ми маємо намір і надалі зміцнювати наше партнерство з Україною в галузі безпеки. Ми допоможемо Києву захистити себе від агресії, – зазначила Портер.

За її словами, Вашингтон також підтримує євроатлантичні прагнення Києва та допомагатиме йому у досягненні своєї мети заради світлого і процвітаючого майбутнього всіх громадян країни.

Портер також зауважила, що США разом з іншими західними партнерами закликають зміцнити корпоративне управління держпідприємств.

На думку Держдепу, такий крок дозволить зробити їхню роботу прозорішою, а управлінський персонал – кваліфікованішим.

Візит Блінкена в Україну

Раніше Ентоні Блінкен повідомив, що президент США Джо Байден був зацікавлений в терміновому візиті державного секретаря до України.

За його словами, це стало посланням для українського народу.

Воно полягало в тому, що Вашингтон підтримує незалежність України, а також її суверенітет і територіальну цілісність.

Джерело: пресс-служба Держдепу США