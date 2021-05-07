Демонстрація підтримки Києва у протистоянні з РФ: ЗМІ про візит Блінкена в Україну

Приїзд держсекретаря США Ентоні Блінкена до України можна вважати однозначним жестом підтримки Києва в протистоянні з РФ.

Про це пишуть провідні американські ЗМІ, зазначаючи, що більш показовими будуть наступні кроки адміністрації Джо Байдена. Зокрема, йдеться про готовність чи неготовність надати Україні додаткове озброєння.

Також низка американських ЗМІ звернула увагу на те, що Україна є однією з перших країн, яку відвідав Блінкен. Зокрема, Washington Post наголошує, що візит держсекретаря в Україну був покликаний продемонструвати підтримку американсько-українських відносин після ситуації з оголошенням імпічменту у 2019 році тодішньому президенту Дональду Трампу.

Водночас ЗМІ пишуть про те, що Ентоні Блінкен не відзначився прямими заявами про нову військову допомогу Україні, крім тієї, яку вже схвалив Конгрес США. Так, The New York Times навели у своїй статті лише слова держсекретаря про те, що адміністрація Байдена дуже активно працює над цим питанням.

Корупція та реформи в Україні, на думку американських видань, були ключовими темами під час візиту Блінкена. Зокрема, Bloomberg зазначає, що звільнення членів Ради директорів Нафтогазу могло викликати нові побоювання щодо корпоративного управління в Україні і ролі держави в економіці.

Водночас телеканал ABC News зазначає, що Блінкен начебто відчитав уряд за ситуацію навколо Наглядової ради Нафтогазу і попередив президента Володимира Зеленського про “потужні сили, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією, до яких належать зовнішні сили, такі як РФ, так і внутрішні – олігархи та впливові особи”.

Особливу увагу американські ЗМІ звернули на те, що разом з Блінкеном в Україну прибула і його заступниця Вікторія Нуланд, що теж можна вважати ще одним сильним жестом.

Зокрема, Washington Post у своїх публікаціях називає її видатним яструбом у відносинах з Росією, чия підтримка України тривалий час дратує РФ, а The New York Times звертає увагу на те, що Вікторія Нуланд – давня союзниця українців.

Водночас у США не впевнені, що такий підхід “суворої любові” до України з боку команди Блінкена буде успішним. Адже аналітики зазначають, що теми переговорів практично не змінилися з 2014 року і побоюються, щоб світу не доводилося спостерігати за візитом держсекретаря з тими ж тезами через чотири роки або вісім років.

Разом з тим, Washington Post пише, що зволікання з рішенням про надання Україні додаткового озброєння може вказувати на нові зовнішньополітичні пріоритети Білого дому.

Оскільки адміністрація Байдена вже дала зрозуміти, що розглядає конкуренцію США з Китаєм як найважливішу проблему ХХІ століття. Тому хоча Штати твердо підтримують Україну, все ж її зв’язок з національними інтересами США слабший, ніж раніше.

Візит Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві 6 травня. За його словами, ця поїздка була певним посланням для українського народу, яке полягало у тому, що США підтримують незалежність України, її територіальну цілісність та суверенітет.

Все, що відомо про візит Ентоні Блінкена в Україну, – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Washington Post, The New York Times, ABC News, Bloomberg