День матері у 2021 припадає на 9 травня. Своїх мам та усіх жінок уже привітали українські зірки, а також відомі політики.

Побажання політиків до Дня матері у соцмережах – у добірці на Фактах ICTV.

– Моя мама пішла у Вічність уже досить давно, але тепло її люблячого серця і зараз зігріває і допомагає мені на життєвому шляху, – написав п’ятий президент України Петро Порошенко.

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Колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман також давно втратив свою матір, тому звертається до усіх з проханням берегти своїх найрідніших людей.

–21 рік, як її не стало…Найдорожча моя людина. Люблю тебе, Мамо. Любіть та бережіть своїх матерів. З Днем матері! – написав політик і опублікував під постом фото своєї мами.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у цей день звернулася до всіх матерів України.

– Материнська любов – найсильніша у світі. Справжнє щастя відчувати її якомога довше. Поки мами поруч, кожен з нас залишається дитиною, – наголосила вона.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба привітав усіх мам теплими словами:

– Бажаю вам душевного спокою, успіхів, гармонійних стосунків у сім’ї, гарного відпочинку. Нехай щоденні турботи будуть для вас легкими, а дитячі усмішки – щирими. Бажаю вам міцного здоров’я, любові, терпіння і щасливих дітей поруч.