Україна стримала збройну агресію: Зеленський про річницю боїв за Донецький аеропорт

26 травня в Україні вшановують сьому річницю початку боїв за Донецький аеропорт на Донбасі. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ця подія дозволила стримати збройну агресію на Сході.

Як згадує глава держави, 26 травня 2014 року відбувся перший бій за аеропорт у Донецьку.

За словами Зеленського, бої за летовище були серед найзапекліших у війні на Донбасі.

Однак Україна змогла взяти під контроль частину аеропорту, що стримало збройну агресію.

On May 26, 2014, the 1st battle for Donetsk airport took place. One of the fiercest in #Donbas war. ???????? took control of part of the airport restraining armed aggression. We fight every day for our people, territory & peace. It’s hard yet necessary for Ukraine, Europe & the world.

