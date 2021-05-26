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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Україна стримала збройну агресію: Зеленський про річницю боїв за Донецький аеропорт

Донецький аеропорт

26 травня в Україні вшановують сьому річницю початку боїв за Донецький аеропорт на Донбасі. Президент Володимир Зеленський зазначив, що ця подія дозволила стримати збройну агресію на Сході.

Як згадує глава держави, 26 травня 2014 року відбувся перший бій за аеропорт у Донецьку.

За словами Зеленського, бої за летовище були серед найзапекліших у війні на Донбасі.

Однак Україна змогла взяти під контроль частину аеропорту, що стримало збройну агресію.

– Ми кожен день боремося за наших людей, території і мир. Це складно, але це потрібно Україні, Європі, світу, – зауважив президент.

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Бій за Донецький аеропорт

Сім років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт.

У ніч на 26 травня співробітник місцевого відділу СБУ, зрадивши батьківщину, завів до нового терміналу озброєних бойовиків. Однак українські захисники не відступили.

Противник мав подвійну перевагу у живій силі, але наші військові змогли вийти з бою без втрат, знищивши сотню окупантів.

Детальніше про оборону Донецького аеропорту читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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