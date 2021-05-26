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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Украина сдержала вооруженную агрессию: Зеленский о годовщине боев за Донецкий аэропорт

Донецький аеропорт

26 мая в Украине чествуют седьмую годовщину начала боев за Донецкий аэропорт на Донбассе. Президент Владимир Зеленский отметил, что это событие позволило сдержать вооруженную агрессию на Востоке.

Как вспоминает глава государства, 26 мая 2014 года состоялся первый бой за аэропорт в Донецке.

По словам Зеленского, бои за аэропорт были среди самых ожесточенных в войне на Донбассе.

Однако Украина смогла взять под контроль часть аэропорта, что сдержало вооруженную агрессию.

— Мы каждый день боремся за наших людей, территории и мир. Это сложно, но это нужно Украине, Европе, миру, — отметил президент.

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За отвагу назвали киборгами: семь лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт

Бой за Донецкий аэропорт

Семь лет назад состоялся первый бой за Донецкий аэропорт.

В ночь на 26 мая сотрудник местного отдела СБУ, предав родину, завел в новый терминал вооруженных боевиков. Однако украинские защитники не отступили.

Противник имел двойное превосходство в живой силе, но наши военные смогли выйти из боя без потерь, уничтожив сотни оккупантов.

Подробнее об обороне Донецкого аэропорта читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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