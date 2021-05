Украина сдержала вооруженную агрессию: Зеленский о годовщине боев за Донецкий аэропорт

26 мая в Украине чествуют седьмую годовщину начала боев за Донецкий аэропорт на Донбассе. Президент Владимир Зеленский отметил, что это событие позволило сдержать вооруженную агрессию на Востоке.

Как вспоминает глава государства, 26 мая 2014 года состоялся первый бой за аэропорт в Донецке.

По словам Зеленского, бои за аэропорт были среди самых ожесточенных в войне на Донбассе.

Однако Украина смогла взять под контроль часть аэропорта, что сдержало вооруженную агрессию.

On May 26, 2014, the 1st battle for Donetsk airport took place. One of the fiercest in #Donbas war. ???????? took control of part of the airport restraining armed aggression. We fight every day for our people, territory & peace. It’s hard yet necessary for Ukraine, Europe & the world.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2021