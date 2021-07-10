У Чорному морі завершилися навчання Sea Breeze, які розпочалися 28 червня.

Поставлені завдання виконано в повному обсязі: кораблі пройшли понад 12 тис. миль, водолази 330 разів спускалися під воду, льотчики понад 80 годин провели у повітрі, українські й американські морські піхотинці, військові Молдови та Грузії спільно відпрацьовували заходи на суходолі в трьох областях України.

– Це вкотре продемонструвало нашу спроможність виконувати спільні завдання за стандартами НАТО, — зазначив командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

Командувач також заявив, що перший корабель-учасник вже вирушив додому.

Джерело: ВМС

Фото: ВМС