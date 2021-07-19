Найкращий панчер в історії серед супертяжів: Віталію Кличку – 50

У понеділок, 19 липня, легендарний боксер, міський голова Києва Віталій Кличко святкує ювілей – 50 років.

За свою боксерську кар’єру став володарем чотирьох поясів: IBF, IBO, WBO і WBA, а також залишається єдиним боксером у світі, який має пояс Вічного чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC — найпрестижнішої у світі професійного боксу.

Кличко-старший почав робити перші кроки у політиці ще у нульових, а згодом заснував партію УДАР та став народним депутатом України VII скликання. З 5 червня 2014 року є міським головою столиці.

Факти ICTV розповідають про спортивні здобутки, політичні кроки та сім’ю ювіляра Віталія Кличка.

Мріяв стати футболістом, а став чемпіоном світу з боксу

Віталій Кличко почав займатися боксом у 14 років, хоча у дитинстві мріяв про кар’єру футболіста. Його друзі навіть жартують, що одного разу у Віталія спробували відібрати м’яч неспортивним методом, і він став боксером.

На початку спортивної кар’єри старший Кличко досяг непоганих успіхів у кікбоксингу, ставши шестиразовим чемпіоном світу (двічі в аматорах та чотири рази у профі).

На боксерському рингу він тричі ставав чемпіоном України, виборов срібло на чемпіонаті світу серед аматорів, а також завоював пояси інтерконтинентального чемпіона світу за версіями WBO та WBA і титули у надважкій вазі за версіями WBO та WBC.

В аматорах він провів 210 боїв, з яких у 185 здобув перемогу, 80 із них – нокаутом. На профі-рингу в активі Віталія 41 поєдинок, з яких він виграв 38, здобувши 35 дострокових перемог та зазнавши двох поразок.

У 1999 році старшого з братів Кличків внесли до Книги рекордів Гіннеса як першого чемпіона у надважкій ваговій категорії, який виграв 26 поєдинків нокаутом. Для цього йому знадобилася найменша кількість раундів.

У листопаді 2005 року оголосив про завершення кар’єри, але вже через два роки вирішив повернутися у професійний спорт. Після цього він відібрав пояс чемпіона WBC у росіянина Олега Маскаєва, виграв бій проти Семюела Пітера, захистив пояс WBC у бою проти кубинця Хуана Карлоса Гомеса та виграв бій у Кріса Арреоли.

У 2009 році у бою проти американця Кевіна Джонсона Віталій встановив новий рекорд за кількістю джебів за поєдинок у надважкій вазі – 749. У 2010 році Кличко захистив свій титул у поєдинку проти чемпіона Європи поляка Альберта Сосновські, а потім у бою з американцем Шенноном Бріггсом.

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Всесвітня боксерська рада визнала Віталія Кличка найкращим панчером в історії надважкого дивізіону.

Політична кар’єра

У 2004 році під час Помаранчевої революції брати Клички відкрито підтримали кандидата від опозиції Віктора Ющенка. Наступного року Віталій став радником президента України, а в 2006-му отримав посаду штатного радника глави держави.

У 2006 році він одночасно балотувався на вибори у Верховну Раду, Київраду та на посаду міського голови Києва. У підсумку, отримав лише мандат депутата Київради. На виборах мера столиці він посів другу сходинку, програвши перегони одіозному Леоніду Черновецькому, але обійшов екс-мера Києва Олександра Омельченка.

Щойно у 2008 році Верховна Рада оголосила про дострокові вибори на посаду глави Києва, Кличко відразу оголосив про свій намір балотуватися на неї. Але цього разу він поступився двом – знову Черновецькому та Олександру Турчинову.

У 2010 році політичну партію Нова Країна перейменували у партію УДАР, яку очолив Віталій Кличко. Вже у 2012 році його партія змогла потрапити до парламенту, набравши 13,96% голосів. УДАР у ВР VII скликання отримав 42 мандати.

У 2013 році Кличко відкрито підтримав протести, що переросли у Революцію гідності. На виборах президента у 2014 році він підтримав кандидатуру Петра Порошенка, а сам знову спробував стати міським головою столиці. Ця спроба нарешті увінчалася успіхом – за нього проголосували 56,7% киян, а його партія отримала більшість у Київраді. 5 червня 2014 року Кличко склав присягу міського голови Києва.

Восени 2015 року він знову переміг на місцевих виборах. У другому турі він обійшов Борислава Березу.

На чергових виборах міських голів у 2020 році Кличко здобув перемогу у першому турі, набравши 50,52%.

Сім’я та хобі

Із майбутньою дружиною Наталією Віталій познайомився на одному із показів мод. До знайомства із Кличком вона була фотомоделлю та займалася гімнастикою і синхронним плаванням.

У 1996 році закохані зіграли весілля. У подружжя троє дітей – 20-річний Єгор-Деніель, 17-річна Єлизавета-Вікторія та 15-річний Максим-Олександр. Єгор проживає у США, а молодші діти навчаються у Міжнародній школі німецького Гамбурга.

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Улюбленими заняттями міського голови Києва є дайвінг, музика та шахи. У вільний від роботи час Віталій пише вірші для себе.

У 2007 році в Андрушівці було відкрито астероїд, який згодом назвали на честь братів Кличків — 212722 Кличко.

Разом з братом Володимиром та Сільвестром Сталлоне Віталій виступив продюсером бродвейського мюзиклу Роккі про боксера Роккі Бальбоа.