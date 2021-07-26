Правоохоронці у Вінницькій області викрили керівництво одного з санаторно-лікувальних закладів на присвоєнні 4,8 млн грн бюджетних грошей. Ці кошти за допомогою корупційної схеми виводили з каси закладу.

Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, протягом декількох років гроші, які відпочиваючі платили за лікування і доплати за продовження терміну путівок не були оприбутковані, а подані заяви та касові ордери були знищені.

– З метою приховування злочинних дій та уникнення кримінальної відповідальності, зокрема, колишня старший касир санаторію становила і підписувала акти про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігалися в касі санаторію, куди було внесено завідомо неправдиві відомості. В ході слідства буде дано оцінку діям інших посадових осіб, причетних до злочинної схеми, – повідомили правоохоронці.

Згідно з актом ревізії, сума привласнених коштів склала 4,8 млн грн.

Екс-касиру вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Жінці загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.