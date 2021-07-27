Українські стрільці Олена Костюк та Олег Омельчук здобули бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмени змагалися зі стрільби з пневматичного пістолета серед змішаних команд на дистанції 10 м.

У боротьбі за третє місце Костюк та Омельчук перевершили представників Сербії Зорану Аруновіч та Даміра Мікеца. Українці здобули 16 очок проти їхніх 12.

Стрільців привітав президент Національного комітету Сергій Бубка і побажав надалі приносити Україні гарні результати.

????????????Скарбничка нашої збірної поповнилася третьою нагородою Токіо-2020.

Бронзу у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) здобувають Олена Костевич та Олег Омельчук, перемагаючи у малому фіналі сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца. pic.twitter.com/WwzxzULSEd — НОК України (@OlympicUA) July 27, 2021

Нагорода Костюк та Омельчук уже третя для України на Олімпійських іграх. Першою бронзу здобула дзюдоїстка Дарія Білодід.

Потім бронзовим медалістом став фехтувальник Ігор Рейзлін. Україна на Олімпіаді у столиці Японії представлена 157 спортсменами.

Змагання розпочалися 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Наразі у медальному заліку лідирують США та Японія, у яких загалом 19 та 13 нагород. Детальніше про Олімпійські ігри в Токіо читайте у матеріалі.

Фото: НОК