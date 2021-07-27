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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Олімпіада в Токіо: стрільці Костевич та Омельчук принесли Україні третю бронзу

Олена Костевич, Олег Омельчук

Українські стрільці Олена Костюк та Олег Омельчук здобули бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Спортсмени змагалися зі стрільби з пневматичного пістолета серед змішаних команд на дистанції 10 м.

У боротьбі за третє місце Костюк та Омельчук перевершили представників Сербії Зорану Аруновіч та Даміра Мікеца. Українці здобули 16 очок проти їхніх 12.

Стрільців привітав президент Національного комітету Сергій Бубка і побажав надалі приносити Україні гарні результати.

Нагорода Костюк та Омельчук уже третя для України на Олімпійських іграх. Першою бронзу здобула дзюдоїстка Дарія Білодід.

Потім бронзовим медалістом став фехтувальник Ігор Рейзлін. Україна на Олімпіаді у столиці Японії представлена 157 спортсменами.

Змагання розпочалися 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Наразі у медальному заліку лідирують США та Японія, у яких загалом 19 та 13 нагород. Детальніше про Олімпійські ігри в Токіо читайте у матеріалі.

Фото: НОК

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