На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Внаслідок обстрілу бойовиків у районі Пісок на Донбасі 7 серпня загинув український військовий, ще один дістав поранення.

Російські найманці випустили протитанкову керовану ракету по автокрану, який допомагав місцевим жителям відновити пошкоджену інфраструктуру. Внаслідок обстрілу один військовий загинув, інший дістав поранення — він у стані середньої тяжкості.

– Військові допомагали місцевим жителям, коли російські найманці вистрілили по автокрану, – повідомляє у Facebook 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

Як повідомили в ОТУ Схід, українці відкрили вогонь у відповідь на обстріл противника.

Російські найманці вже не вперше обстрілюють цивільну інфраструктуру. 5 серпня внаслідок обстрілу Красногорівки з протитанкових гармат був важко поранений місцевий житель, пошкоджені п’ятиповерховий будинок і цивільний автомобіль.

Того ж дня бойовики обстріляли околицю Галицинівки з артилерійських систем калібру 122 мм, пошкодивши сільськогосподарські угіддя і дорогу.

За даними штабу ООС, за минулу добу в районі проведення операції ОС зафіксували п’ять обстрілів з боку бойовиків, втрат немає.