На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

В результате обстрела боевиков в районе Песок на Донбассе 7 августа погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Российские наемники выпустили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который помогал местным жителям восстановить поврежденную инфраструктуру. В результате обстрела один военный погиб, другой получил ранения — он в состоянии средней тяжести.

— Военные помогали местным жителям, когда российские наемники выстрелили по автокрану, — сообщает в Facebook 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского.

Как сообщили в ОТУ Восток, украинцы открыли огонь в ответ на обстрел противника.

Российские наемники уже не первый раз обстреливают гражданскую инфраструктуру. 5 августа в результате обстрела Красногоровки из противотанковых пушек был тяжело ранен местный житель, повреждены пятиэтажный дом и гражданский автомобиль.

В тот же день боевики обстреляли окраину Галициновки из артиллерийских систем калибра 122 мм, повредив сельскохозяйственные угодья и дорогу.

По данным штаба ООС, за минувшие сутки в районе проведения операции ОС зафиксировали пять обстрелов со стороны боевиков, потерь нет.