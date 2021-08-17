Цього року з нагоди 30-річчя незалежності українців очікують довгі вихідні. Їх буде чотири, але один з вихідних доведеться відпрацювати.

День Незалежності цього року випадає на вівторок. У зв’язку з цим уряд вирішив зробити вихідним і понеділок. Таким чином, українці матимуть довгі вихідні з 21 по 24 серпня.

Водночас субота, 28 серпня, буде робочим днем. Цей день Україна відпрацює за вихідний 23 серпня.

Всього в серпні 2021 року в Україні буде 21 робочий день і 10 вихідних.

І хоча 23 серпня Україна відзначає День Державного прапора, вихідні за цей день не передбачені. 23 серпня 1990 року синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією.

У серпні українці також святкують важливі православні свята – Медовий Спас 14 серпня, Яблучний Спас 19 серпня і Горіховий Спас 29 серпня. У ці дні заведено святити в храмі мед, яблука і горіхи, готувати з них різні страви і трапезувати в колі сім’ї.

Як Україна буде святкувати День Незалежності

День Незалежності України 2021 почнуть святкувати ще з 22 серпня. Протягом цих днів по всій країні відбудеться понад 150 святкових заходів, де кожен українець зможе знайти відпочинок до душі.

Наприклад, 24 серпня військовий парад відбудеться відразу на трьох локаціях – у Києві, Дніпрі та Одесі.

Які заходи заплановані на 24 серпня – афішу на День Незалежності 2021 дивіться на Фактах ICTV.