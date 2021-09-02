Сьогодні цілий напрям у IT-сфері змінює наше життя і навколишній світ. Штучний інтелект, машинне навчання, нейромережі прямо зараз впроваджуються у сфери медицини, освіти, наукоємного виробництва, машинобудування. Україна у цьому сенсі теж не відстає. Тут все більше айтішників днями і ночами працюють над удосконаленням систем, побудованих на принципах AI і ML, а українські стартапи займають перші місця у всіляких світових рейтингах і топах. Про розвиток напрямку розповів Senior Partner компанії Roosh Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs).

Штучний інтелект і машинне навчання в ХХІ столітті перестали бути винятковим привілеєм вченого співтовариства. Тепер вони активно впроваджуються в життя людини. Розробки у цій галузі оточують нас усюди: від будь-якої комп’ютерної гри до банківських застосунків і апаратури для медичної діагностики.

Китай, наприклад, у розпал пандемії коронавірусу “узяв на озброєння” програму на основі AI, завдяки якій здійснювався моніторинг щодо дотримання карантинних заходів громадянами – чи всі сидять вдома, чи не ходять, де заманеться, без зайвої потреби. Все, як у науково-фантастичних фільмах.

Інвестори теж добре розуміють, що сфера високих технологій – це саме те, що наближає майбутнє. А тому, за словами Карташова, виявляють великий інтерес. За його словами, минулого року майже 40% світових фінансових вкладень в IT припало якраз на проекти у сфері штучного інтелекту. Засоби інвестувалися в освітні проекти, охорону здоров’я і безпілотники.

В Україні AI і ML-технології розвиваються не так динамічно, як у Китаї, Північній Америці або Європі. Однак українські фаундери вміють створювати круті стартапи, які користуються попитом у всьому світі. Так, програма для перевірки і коригування текстів Grammarly – яскравий приклад стартапу подібного роду.

Карташов також відмічає розроблену Scorto систему скорингу для фінустанов і банків, технологію розпізнавання осіб за зображеннями від Viewdle, як зразки потужних українських стартапів, які отримали визнання.

Технологічна компанія Roosh інвестувала у багато проектів на базі AI і ML. Серед них Reface – мобільний застосунок, що дозволяє змінювати обличчя у відео. Ще 20 років тому люди могли про таке тільки мріяти. Саме тому Reface у багатьох рейтингах обігнав навіть TikTok, YouTube і Netflix.

Сергей Карташов акцентує, що у нашому житті штучний інтелект набуває все більшого значення. Наприклад, у побутових речах, якими ми користуємося щодня: всілякі перекладачі, орфографічні коректори, роботи-пилососи, розблокування смартфона за фотографією або відбитком пальця – цей перелік можна продовжувати нескінченно.

За словами партнера Roosh, майбутнє з фантастичних фільмів і романів уже настало. І українські фахівці та фаундери мають прекрасний потенціал, щоб зайняти своє місце на арені AI і ML-технологій.