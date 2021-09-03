У Харкові блогери незаконно проникли до цеху Харківського тракторного заводу, де розміщена військова техніка. Там вони влаштували танці на танках для соцмережі.

Невідомим вдалося пробратися до військових об’єктів, незважаючи на те, що підприємство охороняється.

На YouTube-каналі Мілітарний опублікували частину відео блогерів.

На кадрах видно, як хлопці в балаклавах оглядають самохідну артилерійську установку 2С1 Гвоздика.

Після цього один з блогерів влаштував танці на військовій техніці.

Ба більше, інший хлопець вирішив відкрити люк танка, демонструючи це на відео.

Водночас ще одна людина знімала це все та один парубок стояв поряд.

Відповідне відео було опубліковане в популярній соцмережі TikTok, але за деякий час його видалили.

На самому підприємстві поки не коментували цю подію. Та користувачі соцмереж висловили своє обурення тим, що невідомим вдалося пробратися на об’єкт попри наявну охорону.

Це не перший випадок, коли сторонні проникають на територію з військовою технікою.

Так, у березні цього року блогери проникли на завод Кузня на Рибальському, де показали недобудовані катери для Військово-морських сил ЗСУ.

А торік у серпні невідомі проникли на закритий ядерний об’єкт у Києві, що розташований на території Інституту ядерних досліджень НАН України.

Джерело: Мілітарний