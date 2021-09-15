Російські окупаційні війська змінили тактику обстрілів на Донбасі: тепер під вогонь потрапляють не лише позиції на лінії зіткнення, а й об’єкти, розташовані глибоко в тилу української армії.

Про це поінформували на прес-конференції учасники Міжнародної моніторингової місії у зоні бойових дій на сході України.

У фокусі моніторингу було дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Як зазначив учасник місії, виконавчий директор Восток SOS Костянтин Рєуцький, після нетривалого затишшя, яке спостерігалося на початку літа, обстріли поновилися, а їхня кількість та інтенсивність зростає.

– Наш попередній висновок такий, що перемир’я фактично існує лише на папері… Змінилася і тактика ведення обстрілів з боку російських проксі. Якщо три попередніх роки обстріли були локалізовані передовими військовими позиціями, то зараз ми спостерігаємо, як російські проксі обстрілюють об’єкти глибоко в тилу української армії. Так, це здебільшого військові об’єкти, але це не вогневі позиції української армії, – розповів Рєуцький.

Він уточнив, що під вогонь потрапляють розташування підрозділів українських військ та командні пункти глибоко в тилу – іноді за 5, 7 або навіть 10 кілометрів від лінії фронту.

Під вогонь потрапляють і житлові масиви в населених пунктах.

– Це призводить до того, що під вогонь потрапляють і житлові масиви, і об’єкти цивільної інфраструктури. І через це кількість жертв серед мирного населення теж загрозливо зростає, – наголосив Рєуцький.

Учасниця місії з Латвії Евія Дятковіца також повідомила, що режим припинення вогню на Донбасі регулярно порушується. Бойовики використовують важке озброєння, що заборонено Мінськими угодами.

– Ми констатували, що обстріли відбуваються не лише увечері, але й вдень, рано вранці. Тобто немає систематичності: у будь-який момент ти можеш стати жертвою ситуації, – заявила Дятковіца.

Це була вже 9-та Міжнародна моніторингова місія. Це спільний проект німецької неурядової організації DRA та українського благодійного фонду Восток SOS. Місія здійснюється за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Нещодавно керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) припинення вогню Олександр Апполонов повідомив, що кількість обстрілів на Донбасі з боку збройних формувань Росії зростає в геометричній прогресії. За його словами, протягом останніх п’яти років такого зухвалого застосування засобів вогневого ураження з боку окупантів не було.