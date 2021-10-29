У Києві 30 жовтня обмежать роботу метро: які станції закриють

30 жовтня у Києві на деякий час будуть зачинені кілька станцій метро через проведення футбольного матчу.

О 17.00 на НСК Олімпійський зустрінуться донецький Шахтар і чернігівська Десна у межах 13-го туру української Прем’єр-ліги. Перед початком гри станція метро Олімпійська може бути зачинена на вхід.

Після завершення матчу Шахтар – Десна на вхід зачинять станції метро, які розташовані біля стадіону:

Олімпійська;

Палац спорту;

Льва Толстого.

Такі заходи адміністрація Київського метрополітену вживає для безпеки пасажирів, адже після матчу можливі великі скупчення пасажирів та тіснява на платформах.

Співробітники метрополітену просять не забувати про дотримання маскового режиму та безпечної дистанції.

Як працюватиме метро з 1 листопада

Уже з понеділка, 1 листопада, у Києві починає діяти суворий карантин. Скористатися метро можна буде лише за наявності сертифікату про вакцинацію (жовтого або зеленого), негативного результату тесту на Covid-19 або довідки про одужання.

Це правило не стосується пасажирів, яким ще не виповнилося 18 років.

Повний список обмежень, які діятимуть у Києві з листопада, дивіться у матеріалі.