Червона зона у Києві почне діяти з 1 листопада 2021 року. У столиці наберуть чинності нові карантинні обмеження. Що саме буде заборонено у Києві після переходу у червону зону, дивіться у матеріалі.

Червона зона карантину у Києві 2021: перелік обмежень

Комісія з ТЕБ та НС затвердила повний перелік обмежень, які почнуть діяти у Києві з 00.00 1 листопада.

Чи працюватимуть школи та дитячі садки

З 1 листопада школи та університети Києва переходять на дистанційну освіту. Йдеться як про молодші, так і про старші класи.

Червона зона передбачає, що заклади освіти можуть працювати за умови вакцинації всіх вчителів, але міська влада має право запроваджувати заходи додатково.

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, що таке рішення ухвалили через несприятливу ситуацію. Діти повернуться за парти, коли вона поліпшиться.

Однак дитячі садочки можуть працювати за умови, якщо всі співробітники пройшли повний курс вакцинації від Covid-19.

Як працюватиме транспорт у червоній зоні у Києві

Скористатися громадським транспортом у Києві, зокрема і метрополітеном, можна за таких умов:

наявність сертифіката про вакцинацію – жовтого чи зеленого;

наявність негативного результату тесту на коронавірус (підійде ПЛР-тест або тест на антиген), який діє лише 72 год;

наявність довідки про одужання від Covid-19.

Неповнолітніх осіб вказані обмеження не стосуються.

Також під час карантину у Києві водії маршрутних таксі, автобусів, трамваїв і тролейбусів можуть перевозити лише таку кількість пасажирів, яка не перевищує цифру, вказану у технічних документах транспортного засобу.

Перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію чи ПЛР-тестів будуть правоохоронці. Вони здійснюватимуть рейди громадським транспортом і проситимуть пред’явити документи вибірково.

Як працюватимуть кафе, ТРЦ, готелі та спортзали

Заклади громадського харчування можуть працювати навинос або видавати замовлення на доставку.

У звичному режимі дозволено працювати за наявності в усіх відвідувачів та працівників зеленого Covid-сертифіката (дві дози вакцини) або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген. Також підійде довідка про одужання від коронавірусу.

Ці обмеження також діють для ТРЦ, спортивних залів, басейнів, готелів, театрів, кіно тощо.

Важливо, що діти не зможуть відвідувати ТРЦ без супроводу дорослих.

Масові заходи та відвідування установ

Для відвідування установ соціального захисту, ЦНАПів, управлінь праці, пенсійних фондів, а також для проведення масових заходів так само потрібно мати сертифікат про вакцинацію, або негативний результат тесту, або довідку про одужання.

Офіційні спортивні заходи можна проводити, але без глядачів.

Що буде працювати під час червоної зони у Києві

Без обмежень працюватимуть:

продуктові магазини;

заправки;

банки;

поштові відділення;

салони краси та перукарні (за умови попереднього запису).

Також громадяни, як і раніше, повинні дотримуватися безпечної дистанції та маскового режиму. Зокрема, носити маски чи респіратори необхідно у підземних переходах і на зупинках транспорту.