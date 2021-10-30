В Черное море направляется ракетный эсминец Военно-морских сил США

В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78). Эту информацию подтвердило командование Шестого флота Военно-морских сил США.

В прошлом году USS Porter уже участвовал в международных военных учениях Sea Breeze 2020 под эгидой Украины и США.

— USS Porter (DDG 78) начал северный транзит в Черное море, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе, — сообщило командование в Twitter.

Между тем, российские СМИ со ссылкой на Центр управления обороны РФ заявили, что за американским эсминцем следит Черноморский флот России.

В Черное море время от времени заходят международные корабли. Так, в июне этого года это были два военных корабля НАТО – британский эсминец HMS Defender D36 и нидерландский фрегат HNMLS Eversten F805.

А с 28 июня по 10 июля в Черном море проходили международные военные учения Sea Breeze. Тогда в них приняло участие рекордное количество участников. Было задействовано около 30 кораблей, 30 самолетов и до 5 тыс. военных.

Фото: Шестой флот Военно-морских сил США