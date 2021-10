В Черное море направляется ракетный эсминец Военно-морских сил США

В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78). Эту информацию подтвердило командование Шестого флота Военно-морских сил США.

В прошлом году USS Porter уже участвовал в международных военных учениях Sea Breeze 2020 под эгидой Украины и США.

BREAKING: #USSPorter (DDG 78) began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether pic.twitter.com/TSP5kg9FLE

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) October 29, 2021