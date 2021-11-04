Новим міністром оборони став Олексій Резніков. За його призначення проголосували 273 народних депутати.

Після голосування Олексій Резніков склав присягу під час пленарного засідання Верховної Ради.

– Я, Резніков Олексій Юрійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов’язуюсь дотримуватися Конституції та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність, відстоювати права та свободи людини і громадянина, дбати про добробут українського народу і сталий демократичний розвиток суспільства, – заявив він.

Олексій Резніков родом зі Львова. Має повну вищу освіту, є заслуженим юристом України. У 1991 році закінчив Львівський державний університет ім. Франка за спеціальністю Правознавство, отримавши диплом з відзнакою.

У період з 1999 по 2002 роки був заступником голови Центру розвитку українського законодавства в місті Києві. У 2008-2014 роках Олексій Резніков був депутатом Київської міської ради VI скликання.

З 2015 року обіймав посаду голови Української делегації у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи і заступника голови Антикорупційної ради при київському міському голові.

У 2017 відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу Євробачення, а у 2018 році – за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018.

У 2019 році Олексія Резнікова призначили представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, а у березні 2020 – віце-прем’єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з декларацією, поданій навесні 2021 року, Олексій Резніков задекларував понад 10 млн грн доходу. Зокрема, заробітна плата становила понад 10 млн грн.

Також він задекларував 236 938 грн, $137 734 і €3 520 на банківських рахунках, €255 тис. готівкою і $1,1 млн, позичених третім особам.

Олексій Резніков володіє двома квартирами (167,5 і 103,6 кв. м) у Києві та має три автомобілі: AUDI А8 2012 випуску, Volkswagen Amarok 2012 випуску, Porsche Boxter 2003 року випуску.

3 листопада Верховна Рада підтримала заяву про відставку Олексія Резнікова з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За проголосували 329 народних депутатів.