Річна інфляція в Україні сповільнилась: що здешевшало найбільше

Споживча інфляція в Україні (зростання цін на товари і послуги) у жовтні цього року порівняно з жовтнем 2020-го сповільнилась.

За інформацією Держстату, вона становить 10,9%, хоча ще у вересні цей показник був на рівні 11%. Інфляція на споживчому ринку у жовтні порівняно з вереснем 2021 року зросла лише на 0,9%.

У жовтні на 1,1% ціни зросли на продукти харчування та безалкогольні напої, на 4,0-1,1% – на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, яйця. Найбільше (на 10,6%) здорожчали овочі.

Водночас на 6,6-1,6% впали в ціні фрукти, цукор, соняшникова олія. Зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок здешевлення електроенергії на 7,4%.

Але Держстат зафіксував підвищення цін на природний газ на 3,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,6%.

Загалом опалювальний сезон для українських підприємців цьогоріч розпочався вкрай невтішно. Закупівельна вартість природного газу для промисловості зросла у 5-6 разів порівняно із цим же періодом минулого року.

Експерти прогнозують, що внаслідок цього здорожчають усі товари українського виробництва. На чому українцям тепер доведеться економити – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Держстат